Concursul Eurovision a fost castigat de Nemo, din Elvetia

Nemo a castigat Eurovision pentru Elvetia cu The Code, un cantec foarte personal despre a fi non binar, fiind un premiu care incheie o competitie marcata de controverse, in special cu privire la participarea Israelului, relateaza AFP."Sper ca aceasta competitie va putea continua sa incurajeze… [citeste mai departe]