- Cele mai mari banci occidentale care au ramas pe piața din Rusia au platit Kremlinului taxe de peste 800 de milioane de euro anul trecut, ceea ce reprezinta o creștere de patru ori fața de nivelurile de dinainte de razboi, in pofida promisiunilor de a-și reduce la minimum expunerea pe Rusia dupa razboiul…

- Serviciile de securitate ucrainene (SBU) au anunțat vineri arestarea a doua persoane suspectate ca s-au dat drept mecanici pentru a se deplasa in nord-estul țarii, a identifica poziții militare și a le transmite Rusiei pentru a le bombarda. Serviciile rusești le-ar fi dat instrucțiuni acestor persoane…

- Israelul a atacat Iranul, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu situatia, in timp ce presa de stat iraniana a raportat, vineri dimineata, ca fortele acestei tari au distrus drone, la cateva zile dupa ce Iranul a lansat un atac cu drone ca razbunare impotriva Israelului. O sursa a afirmat…

- Tentativa bancii austriece Raiffeisen de a-și vinde businessul din Rusia este aproape de un nou eșec, dupa ce Banca Centrala Europeana a indicat ca intenționeaza sa impuna reduceri semnificative ale activitații, potrivit agenției Bloomberg. Dupa ofensiva totala a Rusiei impotriva Ucrainei, declanșata…

- Posibilitatea militarizarii fortelor din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), dar și cea a intervenției in afara teritoriului național, atat cu trupe militare, dar și de alta natura, pentru contracararea unor amenințari hibride se numara printre modificarile care ar urma sa fie aduse Legii apararii…

- Economia Ucrainei a crescut cu 5,3% anul trecut, in contextul in care Kievul și-a asigurat controlul asupra unui coridor de export din Marea Neagra și a obținut o recolta excelenta, in pofida atacurilor continue ale Rusiei cu rachete și drone și a ofensivei terestre din est. Produsul Intern Brut a crescut…

- Ambasada rusa in Romania a reacționat duminica in cazul genții uitate sambata pe trotuar vizavi de cladirea reprezentanței diplomatice, incident care a provocat intervenția echipelor antitero. Deși admite ca a fost vorba de un obiect „ratacit”, ambasada vorbește despre o „incercare deliberata a dusmanilor…

- Deputații din Transnistria au cerut oficial ajutorul Rusiei, in cadrul congresului desfașurat la Tiraspol. Ei nu au solicitat in mod formal anexarea de catre Federația Rusa, așa cum s-a speculat, transmite Antena 3 CNN. In rezoluția adoptata miercuri, politicienii separatiști au invocat constrangeri…