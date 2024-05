Avertizare RO-Alert în Pitești, după ce oamenii au sunat la 112 să spună că au văzut un urs Prezenta unui urs a fost semnalata duminica noaptea, in Pitesti, fiind emis mesaj RO-Alert. Animalul a fost cautat de poliiisti, jandarmi si de echipaje ISU, inclusiv cu camere de termoviziune, dar nu a fost gasit inca.Mesajul RO-Alert a fost transmis la 0.58 si anunta prezenta unui urs ”in Pitesti zona autostrada km 116”.Oamenii au fost indemnati sa pastreze dinstanta fata de animal si sa nu incerce sa-l fotografieze sau sa-l hraneasca. Totodata li se recomanda sa-si protejeze animalele din gospodarie, fara insa a se expune pericolului.A fost convocat Comitetul local pentru situatii de urgenta.Ursul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

