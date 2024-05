Stiri pe aceeasi tema

- La 12 mai 2024 este sarbatorita Ziua tatalui in Romania. Aceasta zi este marcata, conform prevederilor legii in vigoare Legea nr. 319 2009 , in cea de a doua duminica a lunii mai.Propunerea legislativa Legea nr. 319 2009 pentru instituirea Zilei tatalui si a Zilei Mamei a fost adoptata de Senat la 9…

- Ziua Tatalui 2024 este un prilej minunat de a sarbatori tații și de a le oferi aprecierea și iubirea pentru contribuția esențiala pe care o au. Afla cand este Ziua Tatalui in 2024 și inspira-te cu idei de mesaje și cadouri pe care le poți oferi.Cand este Ziua Tatalui 2024, in RomaniaZiua Tatalui este…

- Un proiect depus la Parlament propune ca partidele politice sa beneficieze integral de subventia anuala de la bugetul de stat numai daca cel putin 30% dintre alesii locali, respectiv parlamentari ale acestora, sunt femei, in caz contrar aceasta subventie urmand sa fie diminuata. Propunerea legislativa…

- Camera Deputaților dezbate un proiect de lege care promite sa redefineasca drepturile angajaților care aleg sa participe la studii clinice. Camera Deputaților, prin Comisia pentru munca și protecție sociala, a adus amendamente proiectului care a fusese deja adoptat de Senat, intr-o forma inițiala. Concediu…

- Un reprezentant al Institutului National de Sanatate Publica (INSP), dr. Odette Popovici, a atentionat joi, la o masa rotunda, despre hepatitele virale, asupra scaderii „ingrijoratoare, galopante” a acoperirii vaccinale in randul copiilor. Acesta a mentionat ca doar 52% dintre cei cu varsta de un an…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat luni ca a fost publicat in Monitorul Oficial ordinul ministrului privind documentele care atesta resedinta in strainatate a cetatenilor romani, in vederea exercitarii dreptului de vot prin corespondenta la alegerile pentru presedintele Romaniei sau la alegerile…

- Ministrul afacerilor externe a emis ordinul privind documentele care atesta resedinta in strainatate a cetatenilor romani in vederea exercitarii dreptului de vot prin corespondenta la alegerile pentru Presedintele Romaniei sau la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor si pentru exercitarea dreptului…