Stiri pe aceeasi tema

- Localnici si prieteni ai Rosiei Montane isi dau intalnire duminica, 12 mai, la ora 10.00, in Piata Centrala, pentru prima din cele cinci campanii de ecologizare a malurilor apelor din zona de anul acesta. Campania desfasurata impreuna cu organizatorii Rosia Montana Marathon, face parte din proiectul…

- In perioada 15 – 21 aprilie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Maramureș au actionat, in cadrul calendarului campaniei „SPEED” al Politiilor Rutiere Europene (ROADPOL), pentru prevenirea numarului de accidente rutiere produse pe fondul nerespectarii regimului legal…

- Ministrul Mediului, Serghei Lazarencu, impreuna cu colegii sai de la Agenția Moldsilva și angajații Ocolului silvic Bravicea, au participat la acțiunea de curațenie "Padurea curata". El a menționat ca spațiile verzi și padurile din țara trebuie sa ramina locuri de mindrie, frumusețe și curațenie. "Ieri…

- Campania „Piatra Curata”, o tradiție pentru orașul nostru și pentru locuitorii sai, aduce anul acesta cea mai ampla inițiativa de infrumusețare a spațiilor verzi din oraș. 1000 de puieți de magnolii și 1000 de rasaduri de trandafir vor fi oferite de catre Primaria Piatra-Neamț in cadrul campaniei, pentru…

- Acțiunea de impadurire inițiata de Primaria orașului Negrești-Oaș s-a bucurat de un real succes in randul cetațenilor din "capitala" Țarii Oașului, dar nu numai. Sute de oșeni și-au unit forțele pentru natura, in cadrul Campaniei anuale de impadurire și au facut o treaba minunata. The post IMPADURIRE…

- Zeci de jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Salaj au participat astazi la o acțiune de impadurire și regenerare a padurii din zona Panic. Acțiunea a avut mai multe semnificații. Au fost plantați peste 174 de puieți de stejar pentru a marca Ziua Jandarmeriei Romane și 105 puieți…

- Tica Darie, tanarul din judetul Suceava stabilit la Rosia Montana iși deschide un nou magazin de haine de lana merinos, chiar in centrul localitații. Tica Darie s-a mutat la Rosia Montana in toamna anului 2013, in gazda la un localnic care i-a lasat o casuta mica in grija. Tanarul este, de loc, din…