VIDEO – Scandal electoral: PSD a aruncat cu bani în comunitatea de romi de pe Margaretelor! (UPDATE 2) Campania electorala intra in zona penalului, dupa ce reprezentanții PSD Turda au fost filmați in timp ce aruncau cu bani in comunitatea de romi de pe strada Margaretelor din Poiana. Problema este ca astfel de fapte intra in sfera penala, conform legilor electorale, fiind considerate tentative de mituire a electoratului. Acțiunea disperata a social-democraților turdeni a fost filmata de mai multe persoane, iar sursele TurdaNews spun ca se va face inclusiv o plangere penala, existand imagini video concludente de la camerele video de supraveghere din zona. Acțiunea PSD Turda s-a produs dupa ce președintele… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

