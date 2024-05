Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Timiș impreuna cu specialiști din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Timiș, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș, Direcției…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Timiș impreuna cu specialiști din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Timiș, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș, Direcției…

- Amenzi și dosare penale dupa verificari la comercianți din Aiud. Acțiune derulata de Poliție și Protecția Consumatorilor Polițiștii din Alba, alaturi de comisari de la Protecția Consumatorului, au dat amenzi de peste 40.000 de lei dupa controale la Aiud. Au fost verificați comercianți din municipiu.…

- Mascații au descins, noaptea trecuta, in trei cluburi din sectorul 1 și in doua cluburi din sectorul 2, unde oamenii legii au facut mai multe verificari. "In noaptea de 23/24 martie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Poliția Sectorului 1, Sectiile 1-5…

- Amenzi de peste 70.000 de lei pentru comercianți din Cugir. Acțiune derulata de Poliție și Protecția Consumatorilor Mai multe magazine și comercianți din Cugir au fost amendați dupa o acțiune de control organizata de Poliție și Protecția Consumatorilor Alba. Potrivit IPJ Alba, polițiștii Serviciului…

- In noaptea de 16 spre 17 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia , Sectiei 1 Politie Neptun si Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare, impreuna cu jandarmi ai Guparii Mobile de Jandarmi Tomis Constanta, pompieri din cadrul Inspectoratului pentru…