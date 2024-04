Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Gorj au efectuat, ieri, 5 perchezitii, in doua judete, intr-un dosar de inselaciune. Sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu, au pus in executare 5 mandate de percheziție 4 in…

- La data de 23 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Infractionalitatii de Mediu au desfasurat o actiune de verificare a legalitatii detinerii unor categorii de arme, potrivit IPJ Constanta. Cu aceasta ocazie, au fost verificati la domiciliu noua detinatori de arme. Conform sursei…

- ”Cu privire la dosarul penal ce are ca obiect savarsirea infractiunii de delapidare in forma continuata si ca urmare a administrarii probatoriului prin exploatarea datelor rezultate din perchezitiile efectuate la data de 13.03.2024, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Timis, …

- Un barbat, in varsta de 65 de ani, a fost reținut de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J Timiș, in urma perchezițiilor efectuate la cinci adrese din Racovița, Hitiaș și Timișoara. Dupa cum a anunțat IPJ Timiș, in urma cercetarilor s-a stabilit…

- Politisti si procurori au facut 21 de perchezitii domiciliare, miercuri, in Bucuresti, Arad si Timisoara, dar si in trei comune, la samsari care ar fi adus in ultimii ani masini din Franta pentru a le vinde fara sa plateasca taxe, sapte persoane fiind conduse la audieri.Perchezitiile au fost facute…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, au efectuat, miercuri, 21 de percheziții domiciliare. Vizate au fost adrese din București, Arad, Timișoara și comunele Sacalaz, Giroc și Moșnița Noua,…

- Polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighișoara, pun in aplicare marți, 5 martie, șase mandate de percheziție domiciliara in județul Mureș, intr-un dosar penal de inșelaciune și fals in inscrisuri…

- La data de 22 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari au desfasurat activitati de prevenire si combatere a traficului si consumului de droguri sau alte substante si a cresterii gradului de disciplina rutiera. Potrivit IPJ Constanta, in urma neregulilor constatate, au fost aplicate…