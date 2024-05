Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Ipotești a aprobat in ședința din aceasta saptamana studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru amenjarea Parcului Regina Maria. Potrivit primarului Dumitru Gulei, parcul se va intinde pe o suprafața de 1,5 hectare in zona strazii Mihail Sadoveanu și urmeaza sa cuprinda…

- Gabriel Dragan candidat PSD la Primaria Peciu Nou este acum la finalul celui de-al doilea mandat la conducerea comunei timișene și a facut la PRESSALERT LIVE un scurt bilanț al anilor de activitate. „Și la primul mandat, și acum in continuare sunt tot cu PSD-ul. Din 2003 am fost membru TSD, și nu am…

- Traian Rogojina este candidatul AUR la funcția de primar al comunei Bogdanești la alegerile din 9 iunie. Are 60 de ani, este casatorit și are doi copii casatoriți la randul lor. Traian Rogojina nu este strain de actul administrativ. A fost viceprimar in perioada 2004-2008 și primar trei mandate din…

- Gheorghe Damian, primarul comunei care a atras cele mai multe fonduri europene din Romania, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat! Gheorghe Damian, primarul comunei care a atras cele mai multe fonduri europene din Romania, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat! Primarul actual al comunei…

- Primarul comunei Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, și-a depus astazi candidatura pentru un nou mandat alaturi de echipa de consilieri locali. ”Mi-am depus astazi candidatura pentru un nou mandat de primar alaturi de colegii mei de partid, viitori consilieri locali. Suntem o echipa in slujba cetațenilor,…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, care candideaza pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean a avut astazi intalniri cu cetațenii din mai multe comune sucevene. Astfel, alaturi de prim-vicepreședintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan și de vicepreședintele Irina Vasilciuc,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur, a declarat ca in momentul de fața, instituția pe care o conduce are proiecte pe fonduri europene pentru dezvoltarea județului in valoare de aproape 500 de milioane de euro. Gheorghe Flutur a spus astazi, din fața șantierului pentru refacerea…

- Prezent la o emisiune TV, viceprimarul Constanței, Ionuț Rusu, a vorbit despre investițiile in creștere in orașul de la mare, despre proiectele de infrastructura, termoficare și despre modernizarea de care aveau nevoie spitalele și școlile din oraș.