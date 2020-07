Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, scrie intr-un editorial la Digi24 ca premierului Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis se comporta ca „democrați asimptomatici”.Citește și: Alina Bica, declarații-bomba in fața judecatorilor italieni (presa) „Economia se stinge la terapie…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj presedintelui Klaus Iohannis si premierului Ludovic Orban, dupa ce CCR a respins obiectia de neconstitutionalitate a Guvernului privind amanarea dublarii alocatiilor. „Nu dublati alocatiile, va maturam guvernarea”, afirma liderul social-democratilor,…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu vrea sa recupereze de la Guvern parte din milionul de euro cheltuit de Primarie in lupta impotriva coronavirusului. Lungu a ridicat aceasta problema la intalnirea pe care a avut-o Asociația Municipiilor din Romania astazi la Palatul Victoria cu premierul Ludovic…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat la RomaniaTV ca anunțul președintelui PSD, prin care a anunțat-o drept cel mai bun candidat social-democraților la prezidențiale se incadreaza in seria „șarjelor” dintre Marcel Ciolacu și Victor Ponta. Firea a declarat ca este conștienta de faptul ca tot…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus, la Antena 3, ca premierul Ludovic Orban ar fi trebuit sa-si dea demisia in urma acelei fotografii "de relaxare" din biroul sau. "Daca am fi trait intr-o societate normala, cum era sloganul lui Klaus Iohannis, O Romanie normala, in aceasta seara am fi vorbit…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa prezinte "chiar de astazi" solutiile concrete pentru protejarea nivelului de trai si repornirea economiei, in conditiile in care fiecare zi pierduta inseamna 500 de milioane de euro care dispar…

- Cea mai noua Cercetare de tip OMNIBUS a evidențiat o cadere a partidului de guvernamant, in timp de principalii contracandidați stagneaza pe poziții. Fața de luna ianuarie-februarie cand PNL se situa la un confortabil 38%, in mai, liberalii ai cazut la cota 32. PSD avea 27% in iarna, pentru ca acum…

- Ludovic Orban spune ca Marcel Ciolacu, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, avea obligatia sa puna pe ordinea de zi proiectul de lege pentru a fi respins de plenul Camerei Deputaților. „Ce sa-i raspund (referire la Marcel Ciolacu)? In calitate de președinte al Camerei Deputaților…