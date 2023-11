Ionuț Pucheanu cere conducerii clubului de fotbal Oțelul sa faca ordine la tribuna oficiala a stadionului. Ionuț Pucheanu a spus, in direct, ca se gandește sa amane plațile catre clubul de fotbal pana cand la tribuna oficiala vor sta doar cei care platesc 5.000 de lei pe an și au card Gold. „Ii rog pe conducatorii Clubului Oțelul sa nu ii mai lase pe toți neaveniții la tribuna oficiala. Vin acolo toți atarnații, iertați-ma ca folosesc acest cuvant, care nu au platit in viața lor un leu. Toți sunt pe invitații. Pai, prietene, daca vrei la tribuna oficiala, fa-ți abonament de 5.000 de lei și fa…