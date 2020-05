Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Caransebes, Felix Borcean, este urmarit penal pentru instigare la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu si instigare la savarsirea infractiunii de fals intelectual, impreuna cu alti functionari, intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Caransebes, ce…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Arad s-a sesizat din oficiu in urma declarațiilor facute de femeia infectata cu Sars-CoV-2, internata in Spitalul TBC, in cadrul unei emisiuni tv. Potrivit procurorilor, la spitalul TBC nu ar fi fost respectate „masurile legislative in vigoare privitoare la prevenirea…

- Un cetatean din orasul maramuresean Borsa, care a indemnat localnicii, pe o retea de socializare, sa participe la slujba de Inviere, este cercetat penal pentru instigare, a anuntat, marti, Parchetul de pe langa Judecatoria Viseu de Sus.Conform aceleiasi surse, dosarul penal, avand ca obiect…

- Un barbat din orașul Borșa, județul Maramureș, s-a ales cu dosar penal, dupa ce i-a indemnat pe oameni, pe Facebook, sa mearga la biserica de Inviere.Deși autoritațile au anunțat ca, anul acesta, slujbele de Inviere vor avea loc la biserica fara enoriași, un barbat din Maramureș a incurajat creștinii…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 au deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce in Sectorul 5 au fost distribuite, fara respectarea normelor de protectie impotriva infectiei cu coronavirus, pachete catre populatie care…

- Barbatul care a transportat-o cu masina pe prima pacienta confirmata cu coronavirus din judetul Mures, o femeie de 70 de ani din comuna Cristesti, s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce ar fi mintit in timpul anchetei epidemiologice referitor…

- Iulian Nica, primarul PSD al orașului Panciu, județul Vrancea, a fost arestat, joi noapte, pentru 30 de zile de Judecatoria Panciu, dupa o ședința care s-a intins de-a lungul mai multor ore, noteaza ziaruldevrancea.ro. Primarul orașului Panciu fusese reținut de procurori pentru 24 de ore inca de miercuri…