Primarul din Balta – apel la reconstrucția unei biserici vechi Primarul comunei mehedințene Balta, Irina Zoican, are multe obiective de atins pe ordinea de zi a agendei sale. Unul dintre acestea este reconstrucția bisericii vechi din comuna, lasata de multa vreme in stare de izbeliște și ajunsa o ruina, in sensul propriu al cuvantului. Lacașul de cult a fost construit pe la 1700, este declarat monument istoric și, o vreme, a ținut și loc de școala pentru cei cațiva copii ai satului de atunci. A avut, de asemenea, un clopot deosebit, construit in 1860, dar care, acum, și el, ca biserica in intregime, nu mai exista. Primarul dorește sa inceapa lucrarile de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat in cadrul emisiunii Puterea a Patra, ca nu-l deranjeaza mesajul unionist al piesei „Trenulețul” de la Eurovision, interpretata de Zdob și Zdub și Frații Advahov, chiar din contra susține ambele formații. „Toți sunt ai noștri indiferent de ideologia pe care o…

- Politia Locala a Capitalei si ADP Sector 1 au desfiintat 10 constructii provizorii de lemn, amplasate abuziv pe Strada Tache Ionescu din centrul Bucurestiului, aproape de Piata Romana, a anuntat, miercuri seara, primarul general Nicusor Dan. Potrivit acestuia, constructiile ridicate fara autorizatie…

- Un cuplu din Germania a hotarat sa traiasca mai puțin convențional, dar mult mai aproape de natura. Au suportat cu greu viața la bloc in pandemie, așa ca s-au hotarat sa cumpere o proprietate in vestul țarii, unde casuțele in copac au devenit o moda.

- Vanatori-culegatori din Neolitic au construit cel mai vechi templu cunoscut din lume, Gobekli Tepe, respectand un foarte precis plan geometric, conform unor noi descoperiri publicate in revista „Cambridge Archeological Journal.

- Mizeria de pe strazile Bucurestiului, lipsa apei calde si a caldurii si santierele infinite de pe marele bulevarde le-au ajuns pana peste cap locuitorilor Capitalei. Astfel, conform unui sondaj CURS, daca maine ar fi alegeri locale, PSD ar defila in preferintele oamenilor. Cele mai importante probleme…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat joi ca Primaria Municipiului Bucuresti va scoate la licitatie un acord-cadru pentru intretinerea parcurilor. Intr-o declaratie de presa sustinuta la sediul Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, edilul a precizat ca la nivelul Consiliului General…

- Editia de anul viitor a festivalului Untold, cea cu numarul șapte, va avea loc la Cluj-Napoca intre 4 si 7 august, au anuntat luni organizatorii. Dupa un an de pauza din cauza pandemiei, anul acesta evenimentul a fost reluat, desfasurandu-se intre 9 si 12 septembrie. Pe scena au urcat, intre altii,…

- Cum vor arata urmatorii ani ai lui Klaus Iohannis, in calitate de președinte al Romaniei, reprezinta o intrebare des „rostogolita” in mass media in ultimul timp. Printre teoriile mai mult sau mai puțin politice, iata ca și publicistul Cristian Tudor Popescu are una, care tinde mult spre ironie. ”Puteți…