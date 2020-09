Stiri pe aceeasi tema

- Bacaul raporteaza astazi o explozie de cazuri de infectare cu noul virus, nu mai puțin de 115 cazuri noi. Doua focare in centre de cazare a varstnicilor ar fi motivul. 24 sunt de la Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Caminele culturale din Cornu Luncii și Sasca Mica au fost dotate cu 60 de costume populare, instalații performante de sunet, instrumente muzicale, camere de filmat dar și mobilier modern printr-un proiect cu finanțare europeana, a anunțat primarul Gheorghe Fron. El a aratat ca aceste dotari erau necesare…

- Primarul municipiului Adjud, Constantin Armencea, a anunțat ca se lucreaza la obiectivul de investiții „Reabilitare cladire Casa de Cultura ”Tudor Vornicu”. „Cultura unește oamenii și orienteaza valoric comunitațile. Am considerat dintotdeauna Casa de Cultura ”Tudor Vornicu” din Adjud un pilon cultural…

- Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoana Adulta cu Dizabilitati din Husi a intrat sambata in carantina pentru 16 zile, in condițiile in care au fost confirmate pozitiv cu COVID 76 de persoane, angajati si beneficiari. Pe 1 august a fost internata o persoana care avea simtomatologie de infectie…

- Un focar de infecție in colectivitate cu virusul SARS-CoV-2, cu nu mai puțin de 106 cazuri, a fost confirmat la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Tuicani –Moreni, din județul Dambovița, anunța Direcția pentru Sanatate Publica din acest județ.

- O femeie in varsta de aproximativ 45 de ani a murit inecata in raul Moldova, pe raza satului Sasca Mica, comuna Cornu Luncii. Femeia avea probleme psihice și era internata in Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihica de la Sasca Mica, de unde a plecat in condiții ce urmeaza a fi ...