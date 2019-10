Primarii proeuropeni din Budapesta si Varsovia, proveniti din randurile opozitiilor din tarile lor, au in vedere o alianta in fata conservatorilor la putere in Ungaria si in Polonia, initativa pe care sa o propuna si Bratislavei si Pragai si sa o faca cunoscuta la Bruxelles, transmite AFP.



Noul primar al Budapestei, Gergely Karacsony, de centru-stanga, care i-a administrat recent partidului Fidesz al premierului Viktor Orban prima infrangere electorala importanta din ultimii zece ani, i-a prezentat proiectul sau lui Rafal Trzaskowski, omologul sau de la Varsovia, la randul lui invingator…