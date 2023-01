Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Opt noi proiecte din județ au primit finanțare și urmeaza sa inceapa lucrarile. Este vorba despre cererile de finanțare depuse pe Componenta C 10 - fondul local și toate cele opt cereri sunt din județ.

- Ministerul Finanțelor a aprobat in acest an un ajutor de stat in valoare de 2,8 miliarde de lei pentru 65 de proiecte de investiții. Valoarea totala a proiectelor este de aproximativ 8 miliarde de lei și vor genera peste 9500 de noi locuri de munca, anunța ministerul. Fii la curent cu cele…

- La Gura Foii, finalul de an aduce vești extraordinare,s-a primit finanțare de 28,85 MILIARDE de lei vechi pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale Gura Foii, in vederea eficientizarii consumului de energie, bani alocați in proporție de 90% prin Administrația Fondului de Mediu. 10% va fi contribuția…

- Primaria Targoviște a reușit sa obțina inca 50.500.000 lei fonduri europene pentru municipiul Targoviște prin PNRR, anunțul a fost facut chiar de primarul Cristian Stan. Este vorba despre 4 cereri de finanțare ce vizeaza eficientizarea energetica a 16 blocuri de locuințe din municipiul Targoviște.…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Galati, Costel Fotea, a semnat contractul de finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru modernizarea Unitatii Medico-Sociale Ganesti, informeaza, joi, Biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate, contractul de finantare este…

- Transportul public cu autobuze ecologice se va extinde și in comunele aflate in vecinatatea Targoviștei. A fost aprobata cererea de finanțare depusa in cadrul unui parteneriat intre Primaria Targoviște - Primaria Șotanga. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației ne-a comunicat faptul…

- Primaria Targoviște a depus un nou proiect in valoare 15.000.000 lei cu finanțare prin POIM, anunțul a fost facut de primarul Cristian Stan. „Proiect in valoare de aproape 15.000.000 lei avand ca obiect utilizarea energiei regenerabile pentru funcționarea Complexului Turistic de Natație din Targoviște!…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a semnat miercuri doua contracte de finantare de aproximativ 264 milioane de lei care vor imbunatati capacitatea operationala a porturilor Braila si Galati. ‘Dam startul modernizarii Porturilor Braila si Galati! Am semnat astazi (miercuri,…