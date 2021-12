Primaria si-a dat acordul! Ce va fi construit la City Park Mall Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al noului Spital Județean de Urgența din Focșani a obținut, ieri, avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) in cadrul unei ședințe care a avut loc la Primaria municipiului. In etapa urmatoare, documentația tehnica trebuie sa fie discutata și…

- Consiliul Judetean Constanta a obtinut de la Primaria Constanta Certificatul de Urbanism pentru noul acvariu Cladirea va avea suprafata construita la sol 2600 mp, cu un circuit vizitabil de minim 270 ml Consiliul Judetean Constanta a obtinut de la Primaria Constanta un Certificat de Urbanism pentru…

- Primaria municipiului Constanta a emis un act de urbanism pentru Beresa Junior SRL Societatea a fost infiintata in anul 2012 Firma va amenaja terasa circulabila corp C1 cu mobilier urban Primaria municipiului Constanta a emis un act de urbanism pentru Beresa Junior SRL, care doreste sa investeasca in…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) a inceput discutiile cu ministerul de resort pentru a stabili conditiile in care se va efectua extragerea sacalilor din rezervatie, a declarat, pentru AGERPRES, guvernatoarea Atena Groza. Actiunea se va desfasura in aceasta iarna, iar dupa…

- Asociatii Danic Alex 2002 SRL, Daniel si Daniela Olteanu, sunt dezvoltatori imobiliari in municipiul Constanta Au obtinut, recent, un certificat de urbanism pentru o noua investitie imobiliara Danic Alex 2002 SRL a obtinut, de la Primaria Constanta, un certificat de urbanism pentru o investitie imobiliara,…

- Fiica Sorinei Hortolomei Moscu, Andreea Georgiana Serban, vrea sa ridice un hotel in Constanta Municipalitatea a eliberat un document de urbanism Terenul a fost in urma cu mai bine de un deceniu in atentia consilierilor locali Primaria municipiului Constanta a eliberat un Certificat de Urbanism pentru…

- Barracuda Residence SRL a cerut eliberarea unui certificat de urbanism pentru o modificare a investitiei Primaria Constanta a emis un certificat de urbanism pentru Barracuda Residence SRL, care doreste sa modifice proiectul de pe strada Safirului, nr. 5, din Constanta. Prin CU 3009 din 1.10.2021, societatea…