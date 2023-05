Primăria Sectorului 6 face sensuri unice pe treisprezece străzi Primaria Sectorului 6 introduce sensuri unice pe treisprezece strazi, cu scopul de a facilita fluidizarea traficului, eliberarea trotuarelor pentru pietoni si crearea de locuri de noi de parcare, potrivit reprezentantilor autoritatii locale. Reprezentantii Primariei Sectorului 6 au scris miercuri, pe Facebook, ca angajatii de la Biroul Mobilitate Urbana din cadrul Administratiei Domeniului Public si Dezvoltare Urbana (ADPDU) Sector 6 au obtinut avizele de la Comisia Tehnica de Circulatie si de la Brigada Rutiera pentru treisprezece strazi, potrivit agerpres.ro . Acestia au precizat ca este vorba… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

