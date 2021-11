Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sebeș pune piciorul in prag și ii bate obrazul Asocierii RER Vest – RETIM: Solicita cu celeritate rezolvarea numeroasele disfuncționalitați de la preluarea serviciului de salubritate Primaria Sebeș pune piciorul in prag și ii bate obrazul Asocierii RER Vest – RETIM: Solicita cu celeritate rezolvarea…

- Politiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au deschis un dosar penal, in cadrul caruia se cerceteaza fapta de ucidere din culpa. Potrivit IPJ Gorj, a fost inceputa urmarirea penala in rem. Spitalul de Urgența din Targu Carbunești a ramas vineri dimineața fara instalația de oxigen. Doi…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, vineri, ca in Bucuresti a fost suplimentat semnificativ numarul ambulantelor pentru testarea si transportul pacientilor cu COVID-19, urmand sa fie folosit si un autobuz transformat care permite transportul a 10 bolnavi pe targi.…

- Luni seara, cand aplicațiile Facebook, WhatsApp și Instagram au picat in toata lumea, un barbat din Caraș-Severin, afectat de aceasta pana a sunat la numarul de urgența 112 și s-a plans ca nu iși poate apela soția pe Facebook Messenger. Stupefiat, dispecerul i-a explicat ca acesta nu poate fi un motiv…

- Un barbat de 31 ani a ajuns la spital direct de la propria petrecere de nunta, dupa ce amicii l-au aruncat in aer, in toiul petrecerii, dar nu l-au prins la timp in cadere, iar el s-a izbit puternic de pamant. Potrivit medicilor de la Ambulanța Bihor, mirele și-a fracturat doua vertebre. Incidentul…

- N. Dumitrescu Criza salubritații pare ca nu se mai termina la Ploiesti, iar faptul ca se prelungește s-a confirmat acum doua zile, mai exact miercuri, cand, intr-o ședința cu caracter extraordinar, pe ordinea de zi a aleșilor locali s-a aflat proiectul de hotarare, inițiat de primarul Andrei Volosevici,…

- Comunicat adresat utilizatorilor serviciului de colectare și transport deșeuri din Zonele 1 si 2 Alba. Urmare a licitației derulate de ADI Salubris Alba in zonele 1 si 2 a judetului Alba și in baza contractului de concesiune nr. 61/18.04.2019, respectiv a contractului de concesiune nr. 223/27.12.2018…

- Primaria Alba Iulia va fi nevoita sa modifice HCL-ul ILEGAL, privind noile TARIFE la salubritate! Cum s-a transformat tariful unic/persoana LICITAT in preț/pubela Primaria Alba Iulia va fi nevoita sa modifice HCL-ul ILEGAL, privind noile TARIFE la salubritate! Cum s-a transformat tariful unic/persoana…