Primăria Iași ia în calcul reintroducerea troleibuzelor în sistemul de transport Primaria Iași a trimis notificari la Guvern pentru achiziționarea de noi loturi de tramvaie prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Primarul Mihai Chirica s-a aratat mulțumit de tramvaiele cumparate din Polonia și Turcia și de parametrii acestora in regim de funcționare. Pe de alta parte, nu a exclus posibilitatea reintroducerii sistemului de transport cu troleibuzele. El a adaugat ca pana la sfarșitul anului vor sosi toate cele 20 de autobuze electrice, cu o lungime de 12 metri, care au fost lansate in fabricație in Polonia. Acestora li se vor adauga alte 24, fabricate tot in Polonia.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a angajat prin Planul National de Redresare si Rezilienta sa modifice legea pensiilor, astfel incat sa fie eliminate inechitatile din sistem, pensiile minime urmand sa creasca pentru a depasi riscul de saracie.

- Romania ar putea incasa 3 miliarde de euro de la Comisia Europeana (CE), in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), transmisa la finele lunii mai, a declarat, marti, la Parlament, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos, informeaza…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos (foto), va clarifica in aceasta saptamana, la Bruxelles, mai multe aspecte legate de apelurile de proiecte care vor fi lansate in urmatoarea perioada, in valoare de peste 13,8 miliarde de euro, despre care oficialul afirma ca reprezinta cea…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, va merge in aceasta saptamana la Bruxelles pentru discutii referitoare la Planul National de Redresare si Rezilienta, a informat, luni, prim-ministrul Nicolae Ciuca, informeaza AGERPRES . El a precizat ca a avut loc, luni, o sedinta a Comitetului…

- Creșterea suprafețelor irigate reprezinta un obiectiv de o importanța strategica, atat pentru dezvoltarea agriculturii și economiei romanești, cat și pentru asigurarea securitații alimentare. Este mesajul pe care l-am transmis premierului Nicolae Ciuca prin intermediul unei interpelari parlamentare.…

- Cseke Attila a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Ministerul Dezvoltarii a elaborat un singur cod legislativ pentru constructii, urbanism si amenajarea teritoriului, care va inlocui cele zece legi in vigoare, vechi de 30 de ani, modificate substantial in ultimii ani. El a precizat…

- Ministerul Sanatatii va avea angajati noi, directii noi si o structura, tot noua, pentru implementarea reformelor din Planul National de Redresare si Rezilienta. Sunt decizii luate astazi de Guvern, care a permis si Directiilor de Sanatate Publica si Ambulantei sa pastreze personalul adus temporar in…

- Cei 2.000 de specialiști angajați in perioada starii de alerta declarata in contextul pandemiei COVID-19 in direcțiile de sanatate publica și in serviciile de ambulanța vor putea fi menținuți in sistemul de sanatate. Prin Hotararea aprobata astazi de Guvern, a fost stabilit cadrul legal pentru organizarea…