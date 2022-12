Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Brașov, care ar urma sa fie deschis in 2023, a inceput sa caute operatori aerieni.„Prima aeronava comerciala care va ateriza pe pista noului aeroport din Brașov va fi una romaneasca, aparținand TAROM”, a declarat, marți. Mihaița Ursu, CEO al TAROM.Anunțul a fost facut in…

- Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a anunțat vineri, 11 noiembrie, ca instituția a blocat peste 10 milioane de euro de la șapte firme rusesti.Firmele respective sunt supuse sanctiunilor internationale decise dupa invadarea Ucrainei.”Dupa inceperea razboiului din Ucraina s-au dispus anumite…

- Un barbat din China a caștigat 30,6 milioane de dolari la loto și cand a ridicat premiul s-a deghizat in personaj de desene animate, un pui, ca sa nu-l recunoasca soția și copilul.Barbatul spune ca a ridicat premiul deghizat pentru ca soția și copilul sau sa devina ”aroganți” și ”leneși”.„Nu…

- O femeie din statul american Delaware a avut parte de doua ori de noroc intr-o singura zi. Contul ei a sporit cu 400.000 de dolari in cateva ore.Femeia de 70 de ani, care a ținut sa iși pastreze secreta identitatea, a cumparat doua tichete razuibile dintr-o benzinarie din Newark și a caștigat…

- Dacia Sandero a ocupat locul al treilea in topul autovehiculelor noi inmatriculate in Europa in luna septembrie, potrivit datelor publicate joi, 27 octombrie, de firma de cercetare de piata JATO Dynamics, relateaza Reuters.Pe prima poziție in top s-a aflat automobilul electric Model Y, iar…

- Constanța ramane fara apa calda și caldura pe perioada nedeterminata, deși iarna este dupa colț, dupa ce compania de furnizare a agentului termic, care se afla in insolvența, n-a mai putut plati factura la gaze.Concret, societatea Electrocentrale Constanța, aflata in insolvența, nu a putut…

- Revolut anunta ca a fost atacata de hackeri, care au dobandit acces la datele catorva zeci de mii de clienti.Pe 10 septembrie, Revolut a detectat un atac, anunta purtatorul de cuvant Michael Bodansky. Atacul a fost izolat pana a doua zi dimineata, insa, nu inainte ca hackeri sa obtina datele…