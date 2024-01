Primaria Constanta vinde la licitatie un teren de pe Aleea Veteranilor

Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Constanta organizeaza licitatie publica in data de 15.02.2024, ora 10:00, la sediul Primariei Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51.Potrivit Primariei Constanta, obiectul licitatiei publice il constituie vanzarea terenului in suprafata de 142 mp, situat in municipiul Constanta, str.…

- Municipiul Constanta organizeaza licitatie publica in data de 13.02.2024, ora 10:00, la sediul Primariei Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51.Obiectul licitatiei publice il constituie: vanzarea terenului in suprafata de 89 mp, situat in municipiul Constanta, str. Dezrobirii nr.95A, identificat…

- Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism se va intruni in data de 11.01.2024, incepand cu ora 12:00, in sala de sedinte din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, avand urmatoarea ordine de zi: PUZ Celulozei ndash; etapa 2 ndash; Studii de fundamentare, initiator UAT municipiul Constanta; PUZ ndash;…

- UAT Municipiul Constanta, reprezentata prin Primar Vergil Chitac, cu sediul in Municipiul Constanta bulevardul Tomis nr. 51, judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reamenajare spatiu public in zona parc Poarta 6 Faleza…

- Potrivit Primariei Constanta, sunt anuntate mai multe activitati prilejuite de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei.Iata programul acestora, organizate in aceasta zi: Ora 09:00, Monumentul "Victoriei" din Parcul Arheologic ceremonie militara si religioasa; Ora 11:00, bulevardul Tomis, tronsonul cuprins…

- Municipiul Constanta se pregateste intens pentru Sparbatorile de Iarnba. De cateva saptamani pe principalele bulevarde din oras, echipele specializate instaleaza instalatiile ce vor oferi un strai de sarbatori. Anul acesta Primaria Constanta a cheltuit aproximativ 900.000 de euro 3,6 milioane de lei…

- Organizatia Judeteana PUSL Constanta anunta ca presedintele Executiv al PUSL la nivel national Cristian Popescu Piedone a efectuat astazi o vizita la cateva filiale de partid din judetul Constanta.Astfel, de la ora 16.00, Comuna Tuzla, Centrul pentru tineret, a avut loc prezentarea candidatului PUSL…