Primaria Constanta vinde un teren de pe strada Corabiei. Cand este programata licitatia publica

- Municipiul Constanta organizeaza licitatie publica in data de 16.04.2024, ora 11:00, la sediul Primariei Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51.Obiectul licitatiei publice il constituie vanzarea terenului in suprafata de 55 mp, situat in municipiul Constanta, str. Industriala nr. 11, identificat…

- Municipiul Constanta organizeaza licitatie publica in data de 16.04.2024, ora 10:00, la sediul Primariei Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51.Obiectul licitatiei publice il constituie vanzarea terenului in suprafata de 150 mp, situat in municipiul Constanta, Aleea Universitatii nr. 44A, identificat…

- Este vorba despre parcarea situata pe strada Soveja, in zona delimitata de blocurile O1, O2 si O6. Este vorba despre parcarea situata pe strada Soveja, in zona delimitata de blocurile O1, O2 si O6. Prin reamenajarea suprafetei carosabile pe acest teren neamenajat de mai bine de 30 de ani, au fost create…

- Municipiul Constanta organizeaza licitatie publica in data de 20.02.2024, ora 10:00, la sediul Primariei Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51.Potrivit Primariei Constanta, obiectul licitatiei publice il constituie vanzarea terenului in suprafata de 265 mp, situat in municipiul Constanta, Aleea…

- Primaria Municipiului Constanta vinde un teren in suprafata de 260 mp, situat in municipiul Constanta, str. Eugen Tautu FN, identificat cu numar cadastral 257260, apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta, conform H.C.L. nr. 524 29.11.2023 si O.U.G. nr. 57 2019.Cei interesati pot obtine…

- Municipiul Constanta organizeaza licitatie publica in data de 15.02.2024, ora 10:00, la sediul Primariei Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51.Obiectul licitatiei publice il constituie vanzarea terenului in suprafata de 142 mp, situat in municipiul Constanta, str. Samuel Micu Klein nr.47B, identificat…

- Municipiul Constanta organizeaza licitatie publica in data de 15.02.2024, ora 10:00, la sediul Primariei Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51.Potrivit Primariei Constanta, obiectul licitatiei publice il constituie vanzarea terenului in suprafata de 142 mp, situat in municipiul Constanta, str.…

- UAT Municipiul Constanta, reprezentata prin Primar Vergil Chitac, cu sediul in Municipiul Constanta bulevardul Tomis nr. 51, judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reamenajare spatiu public in zona parc Poarta 6 Faleza…