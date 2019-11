Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar cateva zile de primul tur al alegerilor prezidentiale, un roman stabilit in Marea Britanie a lasat, pe facebook, un filmulet care, spune el, dovedeste ca votul prin corespondenta poate fi foarte usor falsificat. In filmuletul postat de contul personal de facebook, romanul arata cum optiunea…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a luat startul, azi, sambata 12 octombrie. Sunt 14 candidați pentru cea mai inalta funcție din stat, profesori, juriști, oameni de afaceri, actori și medici veterinari. Printre candidați sunt actualul șef de stat. Klaus Iohannis și Viorica Dancila al carei Guvern…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca aproape 80.000 de alegatori romani s-au inregistrat pe portalul www.votstrainatate.ro, ceea ce reprezinta aproximativ 20 % din numarul romanilor din diaspora care au votat la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. AEP precizeaza ca romanii din…

- Votul din Diaspora la alegerile prezidențiale din noiembrie, care se va desfașura pe parcursul a trei zile, vineri, sambata și duminica, ridica mai multe probleme de logistica decat au fost luate in calcul la adoptarea noii legislații electorale prin care s-a dorit sa nu se mai repete ceea ce s-a intamplat…

- Primul-ministru Viorica Dancila va avea luni dimineata o intrevedere cu cei 17 parlamentari din grupul minoritatilor nationale altele decat UDMR, potrivit Agerpres. Anunțul a fost facut chiar de catre premier, duminica dupa amiaza, la finalul reuniunii cu Organizatia PSD Diaspora care a avut loc la…

- Guvernul a adoptat, marți, hotararea privind programul calendaristic la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie (primul tur) si 24 noiembrie (al doilea tur). Cetațenii romani din strainatate pot vota, in primul tur al prezidențialelor, in zilele de 8, 9 și 10 noiembrie, iar in al doilea tur pe 22,…

- Deținatorii de carduri VISA din Romania vor putea sa achite cumparaturile in rate cu cardul, in magazinele fizice sau online. Romanii vor fi primii din Europa care vor avea acest beneficiu. Serviciul de plata in rate lansat in Romania este parte a unui proiect pilot mai extins derulat la nivel global,…

- Parintii Alexandrei Macesanu au ajuns la capatul puterilor. Duminica, ei au transmis un apel printr-o scrisoare adresata tuturor romanilor in care fac referire la atacurile la care este supus, varul lor, Alexandru Cumpanașu. Nelu Macesanu, tatal Alexandrei a dorit sa lamureasca faptul ca inca de la…