- Regele Charles al III-lea a plecat vineri in jurul praznului de la Castelul Balmoral din Scoția, unde mama sa regina Elisabeta a II-a a murit, pe 8 septembrie, anunța BBC și The Guardian. Noul suveran a fost vazut intr-o mașina care il duce la aerportul Aberdeen, din apropiere, de unde va lua un avion…

- Regina a murit. Traiasca Regele! Primul in linia de succesiune, prințul Charles, va fi proclamat, astazi, Rege al Marii Britanii. El va deveni Charles al III-lea. De asemenea, soția lui Charles, Camilla, va avea un nou titlu: Regina Consort. In varsta de 73 de ani, Charles este cel mai in varsta membru…

- Regele Charles al III-lea si Camilla, acum regina consoarta, au ramas joi seara la Balmoral, dar vor calatori vineri la Londra, unde noul rege va avea o audienta cu noul premier, Liz Truss. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit , a transmis joi televiziunea de stat britanica, BBC, care a preluat anunțul facut de Palatul Buckingham. „BBC iși intrerupe programul obișnuit pentru a face un anunț important”, a spus prezentatorul de știri BBC și jurnalistul galez Huw Edwards. Dupa…

- Palatul Buckingham a anunțat joi seara ca Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a incetat din viața la castelul Balmoral din Scoția. Suverana implinise 96 de ani la 21 aprilie, iar in februarie 70 de ani de la proclamarea sa ca regina a Regatului Unit.

- Cel mai longeviv monarh britanic a participat marți, 7 septembrie, la ultimul eveniment public inainte sa se stinga din viața. Atunci a numit-o pe Liz Truss noul premier al Marii Britanii, la Balmoral, in Scotia. Joi, suverana s-a stins, la 96 de ani. Ceremonia de investire a lui Truss ca prim-ministru…

- Regina Elisabeta a II-a il va primi pe urmatorul premier al Marii Britanii la Balmoral și nu la Palatul Buckingham. Decizia Reginei reprezinta o premiera istorica in domnia sa de 70 de ani, potrivit CNN.

- Ceremonia de investire a noului premier al Marii Britanii va avea loc la Balmoral, in Scotia, acolo unde unde locuieste in acest moment regina Elisabeta a II-a, a anunțat miercuri, 31 august, Palatul Buckingham, citat de BBC și CNN . Decizia marcheaza o premiera in cei 70 de ani de domnie ai suveranei…