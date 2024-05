Stiri pe aceeasi tema

- Un om a murit, iar un altul a fost ranit, dupa ce mașina in care se aflau a fost izbita in plin de un tren care venea de la Budapesta spre București. Șoferul nu s-a asigurat inainte de a trece calea ferata. Accidentul s-a intamplat intre Avrig și Fagaraș, iar traficul in zona a fost blocat aproape 4…

- Accidentul s-a produs joi, 2 mai, pe DN 65A, in localitatea argeseana Caldararu. Șoferul, un tanar de 19 ani cu permisul luat de nici o luna, și un adolescent de 15 ani au murit, iar alți doi minori au fost raniți, potrivit IPJ Argeș.Șoferul de 19 ani iși luase permisul de conducere pe 9 aprilie, iar…

- Un barbat de 38 de ani a murit, marti seara, dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in glisiera metalica dintre sensurile de mers ale autostrazii A1, in judetul Arges, relateaza News.ro.Accidentul a avut loc pe Autostrada A1, la km 82, in judetul Arges. "Din verificarile preliminare efectuate…

- La data de 1 aprilie a.c., in jurul orei 14.40, politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia ndash; Biroul de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Mihai Eminescu din satul Arsa, s a produs un accident rutier. Politistii deplasati la fata locului au constatat ca…

- Articolul VIDEO Trei accidente, intr-o ora, pe E85, in Buzau. Șoferul unei dube a murit nevinovat strivit de un camion se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Val de accidente, in Buzau, din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de carosabil umed. Un șofer de 49 de ani, din Covasna, a murit strivit…

- Accidentul s-a produs, miercuri seara, pe DN 5C, intre localitatile Gaujani si Pietrisu, județul Giurgiu, intre un autotren, un autoturism si o caruta. In urma impactului, o tanara de aproape 19 ani a murit, informeaza Agerpres.„In autoturism se aflau patru persoane, una dintre acestea, o tanara in…

- Soferul unui autoturism a facut atac de cord la volan și a murit, dupa ce a acrosat o femeie in Stei. Accidentul rutier s-a petrecut... The post A acroșat un pieton, apoi s-a speriat, a facut infarct la volan și a murit in cateva minute! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .