Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider, avea 91 de ani si a murit in urma unei „boli grave și lungi” Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice, a murit la Moscova la varsta de 91 de ani, au informat marți agențiile de presa ruse. „Mikhail Sergheevici Gorbaciov a murit in aceasta seara dupa o boala grava și lunga”,…

- Mihail Gorbaciov, ultimul presedinte al Uniunii Sovietice, a murit, marti seara, la varsta de 91 de ani, relateaza presa de la Moscova, citata de cotidianul Le Figaro si de agentia The Associated Press. „Mihail Sergheevici Gorbaciov a murit in aceasta seara dupa o boala grava și lunga”, a informat Spitalul…

- Mihail Gorbaciov, liderul care a pus capat Razboiului Rece fara varsare de sange, dar nu a reușit sa impiedice prabușirea Uniunii Sovietice, a murit marți la varsta de 92 de ani, au anunțat agențiile ruse de presa ruse, potrivit Reuters . „Mihail Sergheevici Gorbaciov a murit in aceasta seara dupa o…

- La 19 august, se implinesc 32 de ani de cand in capitala Uniunii Sovietice de atunci a inceput ceea ce ulterior a capatat numele de „puciul de la Moscova”. La semnificația acestui eveniment pentru Republica Moldova, la comportamentul clasei politice moldovenești și al societații moldovenești ansamblu,…

- Vadim Bakatin, care a condus pentru scurt timp KGB-ul sovietic, inainte de prabușirea URSS, a murit la varsta de 84 de ani, a anunțat luni presa rusa de stat, informeaza Reuters. Bakatin a fost numit de liderul sovietic Mihail Gorbaciov in fruntea serviciului de securitate dupa ce șeful sau anterior,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat joi, pe fondul crizei diplomatice fara precedent din cauza conflictului din Ucraina, ca o noua "cortina de fier" coboara intre Rusia și Occident, relateaza Al Jazeera și AFP, cea din urma citata de Agerpres."Practic, deja este pe cale sa fie instaurata…

- Finlanda se pregatește de zeci de ani pentru un atac rusesc și va opune o rezistența in cazul in care acesta va avea loc, a declarat șeful forțelor sale armate. Țara nordica și-a construit un arsenal substanțial. Dar, in afara de echipamentul militar, a declarat generalul Timo Kivinen, un factor crucial…

- Occidentul "se impusca in cap" prin incercarea de a limita importurile de gaze si petrol din Rusia in contextul conflictului din Ucraina, spre deosebire de China, care a crescut livrarile de energie, relateaza Reuters. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a declarat ca parteneriatul…