Putin încalcă sancțiunile ONU din 2017 și îi face un cadou o mașină excentrică lui Kim Jong un. FOTO Presedintele rus Vladimir Putin i-a oferit dictatorului nord-coreean Kim Jong Un o masina de fabricatie rusa, anunta marti presa de stat de la Phenian, in cadrul unei consolidari a relatiilor celor doua tari, relateaza AFP. Acest cadou poate constitui, insa, o incalcare a sanctiunilor impuse Phenianului de catre ONU in 2017, sanctiuni la care Rusia este parte, care interzic orice import de masini in Coreea de Nord. Vladimir #Putin gave Kim Jong-un an AurusAnd we saw in detail how the first acquaintance with this car took place pic.twitter.com/pPCNemntbu — Maimunka News (@MaimunkaNews) February… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acest cadou poate constitui, insa, o incalcare a sanctiunilor impuse Phenianului de catre ONU in 2017, sanctiuni la care Rusia este parte, care interzic orice import de masini in Coreea de Nord. Vladimir gave Kim Jong-un an Aurus And we saw in detail how the first acquaintance with this car took place…

- Peste jumatate de milion de rusi s-au angajat in industria de aparare incepand din anul 2022, a anuntat vineri presedintele rus Vladimir Putin, o cifra ce ilustreaza intensitatea efortului de razboi pentru a sustine asaltul asupra Ucrainei, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres."In ultimul…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca razboiul cu Ucraina s-ar fi putut incheia acum un an și jumatate, dar nu s-a intimplat pentru ca Kievul a renunțat la acordurile cu Moscova sub presiunea Londrei. Șeful statului rus a facut aceste declarații in cadrul unei intilniri cu șefii municipalitaților…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat joi, 28 decembrie, ca unii oficiali din Occident sugereaza ca Moscova ar trebui sa lanseze negocieri pentru incheierea unei paci in Ucraina, deoarece Statele Unite și aliații sai nu au reușit sa invinga forțele ruse din Ucraina, informeaza Reuters.La…

- Președintele SUA, Joe Biden, a emis, vineri seara, un ordin executiv prin care extinde sfera sancțiunilor impuse Rusiei din cauza invaziei in Ucraina, fiind vizate tranzacțiile financiare care faciliteaza achizițiile de armament de catre Moscova. ”In contextul in care Federația Rusa utilizeaza in forma…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis ca va face din Rusia o „putere suverana”, in timpul unei alocutiuni adresate duminica partidului de guvernamant, primul sau discurs de campanie inainte de alegerile prezidentiale din martie 2024, potrivit AFP. „Rusia va fi o putere suverana si autosuficienta,…

- Rusia nu are niciun interes sa lupte cu alianța militara NATO, a declarat duminica Vladimir Putin intr-un interviu acordat pentru televiziunea publica din Rusia, in care a respins afirmațiile președintelui american Joe Biden care a avertizat ca Rusia va ataca NATO daca va caștiga razboiul din Ucraina,…

- Președintele rus Vladimir Putin ar prefera un președinte american care sa fie "mai constructiv" fața de Rusia și care sa ințeleaga "importanța dialogului" dintre cele doua țari, a declarat vineri, 15 decembrie, Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant, potrivit Politico.Intrebat daca Putin ar…