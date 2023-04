Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum am anunțat in urma cu 10 zile, municipalitatea continua amenajarea unei benzi dedicate pentru mijloacele de transport in comun pe bd. Nicolae Iorga și bd. Primaverii, de la intersecția bd. Nicolae Iorga cu șos. Naționala pana la intersecția bd. Primaverii cu Calea Chișinaului. Acest lucru a…

- Zeci de oameni au traversat continuu strada la Lețcani, chiar pe trecerea de pietoni pe care miercuri a fost ucis un baiețel de 3 ani, iar fratele lui mai mare, 6 ani, și tatal lor, au fost grav raniți. Un TIR i-a strivit pe cei trei, dupa ce șoferul nu le-a acordat prioritate, relateaza cotidianul…

- Cumplitul accident rutier de la Letcani a fost surprins pe camerele video. Potrivit martorilor, tatal si cei doi copii au coborat dintr-un VW Pasat parcat in fata unui market din zona si au traversat strada pe trecere spre un cabinet veterinary situat vizavi. Copiii au cautat mancare si jucarii pentru…

- Aniversarea primarului Stanciu Gheorghe din comunca Prisacani, județul Iași s-a incheiat urat pentru unul dintre consilierii locali. Dupa ce a baut cateva pahare de alcool, barbatul a decis sa se urce la volanul unei mașini. Nu a durat insa mult pana cand a fost prins de polițiști. Consilierul a fost…

- Un barbat,in varsta de 35 de ani, a condus un autovehicul pe strada Cloșca, iar la intersecție cu strada Ioan Plavoșin din Timișoara, a patruns pe culoarea roșie a semaforului electric,moment in care a surprins și accidentat o femeie, in varsta de 55 de ani, care traversa strada pe marcajul pietonal,…

- V-ați intrebat vreodata cat caștiga un medic de familie in Romania anului 2023. Ei bine, trebuie sa știți ca sunt medici care ajung sa incaseze și cateva zeci de mii de lei pe luna. Spre exemplu, la Iași sunt medici care deconteaza lunar peste 40.000 de lei ...

- Se pare ca femeia de 32 de ani s-ar fi prezentat la unitatea de invațamant și i-ar fi reproșat cadrului didactic ca ii neglijeaza fiica la orele de curs, susținand, de asemenea, ca uneori aceasta are un comportament agresiv fața de copila. Lucrurile au degenerat insa, astfel ca femeia a ajuns sa o loveasca…