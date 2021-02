Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au lovit in noaptea de joi spre vineri infrastructuri utilizate de militiile pro-iraniene in Siria. Este prima operatiune militara a administratiei Biden decisa ca raspuns la atacurile recente impotriva intereselor occidentale din Irak, transmite AFP.

- Statele Unite au facut apel joi la "retinere" in Armenia si au cerut fortelor armate din aceasta tara sa nu se amestece in sfera politica, informeaza AFP. "Monitorizam situatia indeaproape", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului american de Stat, Ned Price, in legatura cu situatia din Armenia,…

- Oficiali din cadrul Departamentului american al Apararii au declarat ca aproximativ o treime din membrii fortelor armate refuza sa fie vaccinati impotriva COVID-19, in pofida ratei ridicate de contaminare si a participarii lor la campania de vaccinare a populatiei, a informat ieri AFP, preluata de Agerpres.…

- Armata iraniana intenționeaza sa desfașoare marți o operațiune de instruire „comuna și la scara larga” cu drone care implica mai multe ramuri militare și care urmeaza sa aiba loc în principal în centrul țarii, a declarat luni agenția oficiala iraniana Irna, citata de AFP.Acest…

- Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif l-a acuzat joi pe președintele american Donald Trump ca a încercat sa fabrice „un pretext” pentru a începe „un razboi”, când tensiunile dintre cei doi dușmani cresc din nou, potrivit AFP.Zarif a facut aceste…

- Veronika Karashennikova Printre ”iertați” se numara patru mercenari ai companiei militare private ”Blackwater”. In septembrie 2007, in mijlocul unei dupa-amiezi de duminica, in Piața Nisour din Bagdad, in timp ce pazeau un convoi de vehicule, in care se aflau oficialii Departamentului de Stat,…