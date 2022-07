Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cucerit aurul la proba de ștafeta 4x100, din cadrul Campionatului European de Juniori de la Otopeni. David Popovici, Vlad Stancu, Ștefan Cozma și Patrick Dinu au obținut medalia de aur la proba de 4x100m, dupa un finiș de senzație. Popovici, dublu campion mondial, la probele de 100 și 200…

- Stafeta de 4x100 m liber a Romaniei, formata din David Popovici, Alexandru Constantinescu, Stefan Cozma si Patrick Sebastian Dinu, a obținut marți aurul la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Otopeni (5-10 iulie).

- Romania va fi reprezentata de un lot de 26 sportivi (14 baieti si 12 fete), in frunte cu David Popovici, dublu campion mondial de seniori la 100 si 200 m liber, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Otopeni (5-10 iulie), in bazin olimpic (50 m), potrivit Agerpres.David Popovici, 17 ani,…