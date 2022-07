Stiri pe aceeasi tema

- Este un moment istoric in lume! Dupa cațiva ani buni de așteptare, prima imagine stiintifica, realizata cu telescopul James Webb, a fost publicata pentru intreaga lume. Este o imagine a Universului cu cel mai mare grad de profunzime obtinut vreodata. Iata cum arata galaxiile formate la scurt timp dupa…

- ​​Telescopul James Webb care se afla la peste 1.5 milioane km de Terra, in punctul sau special de observație, a mai depașit cu succes o etapa importanta: instrumentul care avea nevoie sa fie racit cel mai mult a atins temperatura de la care va putea funcțona normal, spun cei de la NASA.