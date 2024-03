Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton a fost surprinsa pentru prima oara in public, dupa ce in urma cu aproape doua luni a suferit o intervenție chirurgicala misterioasa in zona abdomenului. Iata cum au surprins-o paparazzii TMZ pe prințesa de Wales!

- Site-ul american de stiri despre celebritati TMZ a publicat o fotografie cu printesa de Wales, despre care spune ca a fost facuta luni, in apropierea Castelului Windsor. Ar fi prima imagine cu Kate dupa mai bine de doua luni, de cand a suferit o operatie abdominala ce necesita o recuperare indelungata,…

- Printesa de Wales se simte bine și va reveni la angajamentele regale dupa Paste, a anuntat Palatul Kensington intr-o noua actualizare, pe fondul ingrijorarilor legate de lipsa aparițiilor publice, in urma interventiei chirurgicale suferite de Kate Middleton in luna ianuarie, care au dus la tot felul…

- Inca de cand a fost spitalizata pentru o operație abdominala, zvonurile ca Kate Middleton ar fi in coma au inceput sa circule dupa o știre de la o televiziune spaniola. Dar, știrea ingrijoratoare despre Printesa de Wales a deranjat Familia Regala, care a și reacționat. Stirea ingrijoratoare despre Printesa…

- Pe 17 ianuarie 2024, Palatul Kensington a anunțat ca soția lui William, Kate Middleton, a suferit o intervenție chirurgicala abdominala, intr-un spital privat din Londra. Cum era de așteptat, mulți au fost curioși sa afle cu ce probleme de sanatate se confrunta Prințesa de Wales. Ce operație ar fi facut…

- Regatul Unit este in agitatie, socat chiar, de cand s-a anuntat ca Prințesa de Wales a fost operata și este in spital. Kate Middleton, care tocmai a implinit 42 de ani, a fost internata marti la Clinica Londra pentru "o interventie chirurgicala abdominala planificata", dupa cum informa comunicatul difuzat…