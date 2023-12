Prima fotografie cu atacatorul din Praga. Studenții, pe cornișa unei clădiri Potrivit poliției din Praga, a avut loc un schimb de focuri de arma la Facultatea de Arte din cadrul Universitații situate in centrul orașului Praga. Din primele informații, 10 persoane au murit. Cațiva studenți s-au refugiat pe o cornișa de la etajul 4 ca sa scape de gloanțe. „Tragatorul a fost eliminat!!! Intreaga cladire este in prezent evacuata, iar la fața locului sunt mai mulți morți și zeci de raniți”, a anunțat poliția. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE! Autoritațile anunța zece morți și treizeci de raniți. Atac armat in Praga, soldat cu mai mulți morți și zeci de raniți. Atacatorul a fost eliminat, a anuntat Politia Atac armat la o universitate din Praga, soldat cu morti si raniti. Exista mai multi morti si raniti dupa ce o persoana a deschis…

- Cel puțin 11 morți și 24 de raniți sunt victimele atacului armat de la Praga, la Universitatea din centrul orașului. Forțele de ordine au anunțat ca atacatorul, un fost student cu probleme psihice, a fost lichidat in timp ce se afla pe acoperișul universitații. Atacul a avut loc la Facultatea de Arte…

- Astazi, orașul Praga este in stare de șoc in urma unui atac armat ce a avut loc la Universitatea Charles, in centrul orașului. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția ceha și confirmate de BBC, un schimb de focuri de arma a avut loc la Facultatea de Arte a universitații, soldandu-se cu morți și…

- Un atac armat a avut loc, in urma cu puțin timp, la o universitate din centrul capitalei Cehiei. Poliția din Praga a confirmat ca exista victime, atat morți, cat și raniți. Spitalul General Universitar a activat „planul de traume”. „Atacatorul a fost eliminat. Intreaga cladire este in prezent evacuata…

- Poliția ceha a anunțat ca au fost inregistrați morți și raniți in urma unui schimb de focuri de arma in apropierea unei universitați din centrul orașului Praga, relateaza BBC, conform g4media.ro. Atacatorul a fost ucis, au confirmat forțele de ordine. Relatarile locale sugereaza ca incidentul a avut…

- Intre 22 și 25 noiembrie 2023, la Facultatea de Teologie Ortodoxa din cadrul Universitații „Sfantul Clement al Ohridei” din Sofia (Bulgaria), s-a desfașurat o conferința internaționala, cu prilejul aniversarii celor 100 de ani de invațamant teologic in vechea cetate a Sardicii, cu tema: „Theology-Church-Society…

- Lect. univ. dr. Remus Rotaru este prodecan la Facultatea de Arte și Design din cadrul Universitații de Vest din Timișoara. Acesta este absolvent al facultații la care preda, promotia 2002, și absolvent al unui doctorat in arte cu tema „Permanente in Artele Grafice”.

- Jean-Luc Fauvel, profesor la Școala de Arte Frumoase din orașul francez Toulouse, s-a aflat saptamana trecuta la Timișoara. Acesta le-a predat tehnicile sale studenților de la Facultatea de Arte și Design din cadrul Universitații de Vest din Timișoara.