Romanca Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, proprietarul companiei cu același nume, a vorbit despre angajații Ferarri și a marturisit cat primesc aceștia prima de Craciun. „Compania asta pentru mine e cea mai mare onoare care mi-a fost data. Cand intru in companie se simte ca fiecare persoana care lucreaza acolo iși lasa sufletul și viața in Ferrari. Toata lumea zambește, e un cod de etica, e liniște, angajații sunt fericiți. In 2016, cand am inceput relația cu Piero Ferrari, fiecare angajat, de la femeia de serviciu pana la CEO primea o prima de Craciun de 5.000 de euro. Azi a fost spus…