In Spania, prim-ministrul in exercițiu, Pedro Sanchez, a purtat discuții oficiale ieri, in premiera pentru un șef al guvernului central, cu separatiștii catalani și basci, in incercarea de a forma un nou executiv, informeaza Rador Radio Romania.

Socialiștii lui Sanchez au nevoie de sprijin din partea gruparilor separatiste catalane și basce pentru a obține un vot de investitura pana la 27 noiembrie, in caz contrar riscand noi alegeri anul viitor, dupa un scrutin neconcludent in iulie.

Pedro Sanchez susține ca vrea un acord care sa implice nu numai sprijin pentru investitura, ci și o alianța…