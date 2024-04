Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a lansat un atac asupra Iranului ca razbunare pentru atacurile iraniene asupra teritoriului sau de la sfarsitul saptamanii trecute, a declarat ABC News joi seara, citand un inalt oficial american, transmite vineri AFP. The post ATAC Israelul a lansat un atac asupra Iranului first appeared on…

- Ministrul iranian de Externe a promis joi in fata Consiliului de Securitate al ONU ca Teheranul va face Israelul sa "regrete" orice atac impotriva tarii sale, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Teheranul a țintit Israelul cu mai multe valuri de rachete balistice și de croaziera, precum și cu drone incarcate cu explozibil, ca represalii la un atac israelian asupra consulatului iranian din Damasc, la inceputul acestei luni.

- Ministrul israelian de Externe, Yisrael Katz, a comentat sechestrarea unei nave in Strimtoarea Ormuz de catre Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC, o unitate de elita a forțelor armate iraniene). Ministrul a calificat drept criminal "regimul ayatollahului Ali Khamenei" (liderul suprem al Iranului)…

- Garzile Revoluționare ale Iranului au sechestrat, sambata, un portcontainer “cu legaturi” cu Israelul in Golf, a anunțat agenția oficiala IRNA, la cateva zile dupa ce Teheranul a avertizat ca ar putea inchide zona traficului maritim, relateaza AFP, preluat de observatornews.ro. Agenția de știri de stat…

- Israelul este pregatit sa faca fața oricarui scenariu ce ar putea aparea in ceea ce privește Iranul, a declarat duminica ministrul Apararii, Yoav Gallant, dupa ce Teheranul a amenințat cu represalii pentru uciderea unor generali iranieni la 1 aprilie, in Siria.

- Reprezentanții qatarezi și americani sunt prezenți in capitala Egiptului pentru a se intalni cu trimișii Hamas. Washingtonul asigura ca Israelul a acceptat "in principiu, elementele" unui acord de armistițiu. Bombardamentele israeliene mortale continua pentru moment in sudul enclavei, in timp ce teritoriul…

- Administratia americana a aprobat planuri de lovituri pentru o durata de mai multe zile in Irak si Siria asupra unor tinte care includ „personal si facilitati iraniene”, a relatat joi canalul american CBS News, citand oficiali de la Washington. Anuntul survine dupa mai multe zile de presupuneri despre…