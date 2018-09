Stiri pe aceeasi tema

- Seful guvernului spaniol Pedro Sanchez a trebuit sa se apere cu virulenta, joi, in fata acuzatiilor de plagiat in teza sa, in timp ce scandalul diplomelor suspecte continua sa zdruncine clasa politica din Spania, informeaza AFP si EFE. "Informatiile aparute in unele mass-media care sustin existenta…

- Ministrul spaniol al Sanatatii, Carmen Monton, a demisionat in contextul unui scandal legat de calificarile academice obtinute la o universitate din Madrid, aducand o lovitura noului Guvern al premierului Pedro Sanchez, informeaza Bloomberg.

- Prim-ministrul Viorica Dancila se va afla, joi, in Spania, unde va avea o intrevedere cu omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, si va fi primita de regele Felipe al VI-lea. Premierul Dancila a facut anuntul miercuri, la inceputul sedintei de Guvern. "Ma voi afla maine (n.r. - joi) intr-o vizita de lucru…

- Cancelarul federal german Angela Merkel a sosit sambata dupa-amiaza in orasul San Lucar de Barrameda din sudul Spaniei, pentru convorbiri cu noul premier spaniol Pedro Sanchez, informeaza dpa. Sanchez si sotia sa, Begona Gomez, i-au intampinat pe Angela Merkel si sotul ei, Joachim Sauer, la inceputul…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran este acuzat ca a plagiat piesa lui Marvin Gaye "Let's Get It On" cand a compus hitul sau "Thinking Out Loud", iar compania care detine drepturile de autor asupra cantecului din 1973 ii cere despagubiri de 100 de milioane de dolari, potrivit bbc.com.