- Seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, il sfideaza pe Vladimir Putin si a declarat sambata ca el si oamenii sai nu se vor preda, transmite Reuters. El spune ca Putin s-a inselat cand l-a numit tradator. „Nimeni nu se va preda la cererea presedintelui... Nu vrem ca tara sa continue sa traiasca…

- Șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia susține ca forțele sale au preluat controlul asupra tuturor locațiilor militare din Rostov pe Don. Evgheni Prigojin afirma intr-un nou mesaj video ca toate locațiile militare din orașul rus Rostov pe Don se afla sub controlul grupului de mercenari Wagner,…

- Șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia a promis sa „mearga pana la capat” pentru a rasturna conducerea militara a Rusiei, la cateva ore dupa ce Kremlinul l-a acuzat de „rebeliune armata”. Evgheni Prigojin a declarat ca luptatorii sai Wagner au trecut granița din Ucraina in Rusia, intrand in orașul…

- Șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a continuat joi atacurile la adresa conducerii militare a Rusiei. Acesta ii acuza pe Șoigu și pe Gherasimov ca il mint pe Putin și poporul rus cu privire la amploarea pierderilor și eșecurilor Rusiei in Ucraina, scrie Reuters.

- Șeful companiei militare private Wagner, Evgheni Prigojin, a avertizat ca regimul de la Moscova ar putea lansa „un atac nuclear tactic” in regiunea Belgorod, situata la granița cu Ucraina, unde forțele armate ale Rusiei se confrunta cu o insurgența.

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat joi ca unitatile sale au inceput retragerea de pe pozitiile din orasul Bahmut din estul Ucrainei, fiind inlocuite de armata rusa, transmite Reuters. „Ne retragem unitatile din Bahmut. De astazi, 25 mai, la ora cinci dimineata pana in 1…

- Ucraina a declarat ca a respins joi o zi de atacuri rusesti in si in jurul orasului ruinat Bahmut si a facut castiguri de un kilometru in unele locuri, castigand timp pentru „anumite actiuni planificate", relateaza Reuters. Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care conduce atacul rusesc…

- Șeful mercenarilor din grupul Wagner, Evgheni Prigojin, a facut marți, 9 mai, un comentariu enigmatic, dar plin de injuraturi, la adresa responsabililor care supervizeaza razboiul Rusiei in Ucraina, declarația riscand sa ii aduca și mai multe probleme cu Kremlinul, scrie Reuters.Intr-un lung discurs…