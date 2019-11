Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat joi seara ca a spus inițial ca 10 august 2018 a semanat cu o lovitura de stat, dar a vazut pe urma ca nu a fost așa. „Am vazut acum ca nu a fost o lovitura de stat“, a spus ea intr-o conferința de presa, potrivit digi24.ro Viorica Dancila a fost intrebata…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat, marti, ca organele de ancheta au avut acces permanent la raportul privind evenimentele din 10 august, mentionand ca desecretizarea documentului in intregime, facuta de actualul ministru al Afacerilor Interne, nu inseamna ca poate…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat, marti, ca nu a facut niciun "asalt" asupra justitiei, mentionand ca "a corectat" atunci cand ministrul de resort a incercat sa intervina in justitie. "Nu-mi asum aceste lucruri. Nu ati vazut premierul Dancila cu un asalt asupra…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale Viorica Dancila a declarat, marti, ca afirmatiile facute de ministrul Finantelor, Florin Citu, privind deficitul bugetar au dus la cresterea cursului euro, mentionand ca ministrii din Cabinetul Orban nu sunt acolo sa se planga de "greaua mostenire", ci sa gaseasca…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat vineri ca USR - PLUS trebuie sa se uite catre Palatul Cotroceni si catre candidatul Klaus Iohannis atunci cand vorbeste despre fake news, si nu catre PSD, pentru ca social-democratii nu se lupta cu USR - PLUS si nici nu au adus vreodata acuzatii in spatiul…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, candidatul social-democrat la alegerile prezidentiale, l-a invitat din nou, joi, pe presedintele Klaus Iohannis sa vina la o confruntare televizata "unu la unu", ea adaugand ca acesta ar trebui sa isi ia fusta in loc de pantaloni daca nu accepta aceasta provocare.…

- "De aici, din Teleorman, il invit pe candidatul Iohannis la o confruntare unu la unu. Sa spuna ce a facut in 5 ani de mandat la Cotroceni, iar Viorica Dancila sa spuna ce a facut in cele 21 de luni de mandat la Palatul Victoria (...) Si daca nu-i este frica de o femeie, atunci sa accepte aceasta…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat joi seara, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis nu este unul al tuturor romanilor, ca a facut o tinta in a lovi un guvern, in loc de a aduce consensul, fiind un om inactiv, care nu iubeste cetatenii. Intrebata, intr-o conferinta…