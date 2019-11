#Prezidenţiale2019/ Dăncilă: Obiectivul pentru fiecare organizaţie PSD este 50%+1 din voturi Presedintele Partidului Social Democrat, Viorica Dancila, a declarat ca obiectivul fiecarei organizatii social-democrate va fi obtinerea a 50% din voturi in turul doi al alegerilor prezidentiale, dar a mentionat ca nu si-a asumat, personal, obtinerea unui anumit scor la acest scrutin. "Am analizat situatia in fiecare judet si strategia pe care o vom aborda pentru a avea rezultate foarte bune, respectiv castigarea alegerilor prezidentiale pe 24 noiembrie. In acest sens, fiecare judet trebuie sa obtina 50% + 1 din voturi pentru a putea sa atingem acest obiectiv", a aratat ea intr-o declaratie de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

