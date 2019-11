Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Viorica Dancila, a declarat, joi, ca profilul sau de presedinte al tarii va avea la baza cinci principii, iar niciun roman care va bate la usa Palatului Cotroceni nu va ramane fara un raspuns...

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Refuzul lui Klaus Iohannis de a participa la dezbaterile electorale cu contracandidatul sau din turul doi, Viorica Dancila, a redeschis discuția privind aroganța și suficiența președintelui, care ar putea creste absenteismul si asa anticipat din turul al doilea al alegerilor.…

- Alexandru Cumpanasu s-a clasat pe primul loc in optiunile alegatorilor din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, localitatea natala a Alexandrei Macesanu, acolo unde candidatul independent a votat duminica, in primul tur al alegerilor prezidentiale, transmite Agerpres. Potrivit datelor publicate de Autoritatea…

- "Am facut campanie pentru președintele Romaniei, am prezentat proiectul președintelui, soluțiile pe care le are. Am avut ca obiectiv un scor de peste 40% in primul tur și sunt convins, dupa cum arata datele, ca am atins acest obiectiv", a declarat Ludovic Orban. REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE.…

- Fostul ministru al Turismului, lider al PSD Sibiu, Bogdan Trif, se declara bucuros ca presedintele partidului si candidatul social-democratilor la prezidentiale, Viorica Dancila, ar intra in turul doi, potrivit exit-pollurilor, informeaza Agerpres.Citeste si: Ion Cristoiu anunța cu cine a…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, a avut o prima reacție dupa ședința Guvernului Orban, criticand participarea președintelui Klaus Iohannis la intalnirea Executivului. Fostul premier al Romaniei spune ca a...

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marti, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern, ca ea se va putea uita in ochii romanilor dupa ce isi incheie mandatul.„Imi voi incheia mandatul de prim-ministru avand convingerea ca ma pot uita…

- Liderul PSD și premier, Viorica Dancila, va depune, la Biroul Electoral Central, semnaturile stranse pentru a putea candida la alegerile prezidențiale.Citește și: EFECTELE deciziei CCR: Birchall pierde Justiția, Fifor iese din Guvern. LISTA miniștrilor care vin și pleaca + noi complicații…