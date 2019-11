Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au fost deschise, iar peste 14.000 de persoane au votat, la urne, pana in prezent, in diaspora. Putin dupa ora 14,00, aproximativ 14.000 de romani figureaza ca au votat pe liste suplimentare in strainatate. Acestora li se adauga aproximativ…

- Sectiile din Italia, Spania, Franta si Germania au fost deschise, peste 7.000 de persoane au votat, la urne, pana in prezent, in diaspora. Putin dupa ora 13,00, peste 7.000 de romani figureaza ca au votat pe liste suplimentare. Acestora li se adauga aproximativ 25.200 de voturi prin corespondenta,…

- Acestia si-au exprimat dreptul de vot la sectii de votare din Noua Zeelanda, Australia, Japonia, Coreea de Sud, Filipine, China, Malaezia si Singapore. În premiera, anul acesta românii din afara tarii au la dispozitie trei zile pentru a vota la urne în 835 de sectii…

- La sectiile de votare din afara Romaniei organizate pentru alegerile prezidentiale au votat vineri pana la 07:00 ora Romaniei 130 de alegatori. Acestia si-au exprimat dreptul de vot la sectii de votare din Noua Zeelanda, Australia, Japonia, Coreea de Sud, Filipine, China, Malaezia si Singapore. In premiera,…

- Datele celor doua tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale au fost fixate, prin hotarare de Guvern, pe 10 noiembrie, respectiv 24 noiembrie 2019. Spre deosebire de alegerile prezidențiale de pana acum, aceste zile de nu sunt valabile pentru intregul electorat intrucat procesul de votare a inceput…

- Scoli, centre culturale, hoteluri, restaurante sau spatii de divertisment pentru copii vor gazdui sectii de votare pentru romanii din diaspora la alegerile prezidentiale din noiembrie, arata lista publicata de Autoritatea Electorala Permanenta și consultata de Agerpres.

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, face apel la Guvern si la Autoritatea Electorala Permanenta sa aprobe prelungirea termenului de inregistrare a cetatenilor romani din strainatate atat pentru votul prin corespondenta, cat si pentru solicitarea infiintarii de sectii de votare.Mihalache…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, sustine ca guvernul trateaza cu “un dispret strigator la cer“ alegerile in diaspora, precizand ca daca nu se iau rapid masuri, vor din nou cozi uriase la sectiile de votare din strainatate.