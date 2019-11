Prezența la vot pe grupe de vârstă. Aparent, tinerii nu s-au prea mobilizat Cifrele de prezenta de la ora 14.00 in turul al doilea la prezidentiale indica, la prima vedere, o mobilizare slaba a tinerilor (categoriile de varsta pana in 44 de ani), in timp ce categoriile peste 45 de ani sunt mai bine reprezentate. In realitate, raportarile sunt nerealiste, pentru ca procentele sunt raportate la numarul total de cetateni romani pe fiecare categorie de varsta, or, in cazul tinerilor, e cunoscut faptul ca foarte multi sun (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

