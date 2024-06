Tratament inovator contra unui cancer rar. Rezultate ”uimitoare” Un tratament inovator contra unui cancer rectal rar a dat rezultate ”uimitoare”, boala disparand la toți pacienții participanți la studiul publicat luna aceasta. Studiul este realizat de Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) din SUA și compania farmaceutica GSK. Studiul s-a concentrat pe un nou tratament, dostarlimab-gxly, care vizeaza tratarea pacienților cu un anumit tip […] The post Tratament inovator contra unui cancer rar. Rezultate ”uimitoare” appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

