Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Prisecaru este un nume de referința in atletismul din Romania. Cea mai buna sportiva a Vrancei in trei ani anteriori lui 2020. Este campioana a Romaniei sau medaliata de la junioare mici, trecand prin toate categoriile de varsta, pana la senioare, inclusiv. Are in portofoliul ei de atleta excepționala…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca in prezent nu exista un standard care sa arate de la ce limita a anticorpilor o persoana care a trecut prin infectia COVID-19 este protejata de reinfectare, el subliniind ca la nivelul Uniunii Europene se lucreaza la determinarea unei astfel de referinte…

- Castorii au ajuns și in județul Vrancea! Prima dovada a prezenței castorilor pe raza județului Vrancea a fost documentata ieri de colegii noștri, care monitorizau habitatele din aria protejata Lunca Siretului. Castorul european (Castor fiber), este specie strict protejata, a disparut la inceputul…

- Castorii au ajuns și in județul Vrancea! Prima dovada a prezenței castorilor pe raza județului Vrancea a fost documentata ieri de colegii noștri, care monitorizau habitatele din aria protejata Lunca Siretului. Castorul european (Castor fiber), este specie strict protejata, a disparut la inceputul…

- Castorii au ajuns și in județul Vrancea! Prima dovada a prezenței castorilor pe raza județului Vrancea a fost documentata ieri de colegii noștri, care monitorizau habitatele din aria protejata Lunca Siretului. Castorul european (Castor fiber), este specie strict protejata, a disparut la inceputul…

- Castorii au ajuns și in județul Vrancea! Prima dovada a prezenței castorilor pe raza județului Vrancea a fost documentata ieri de colegii noștri, care monitorizau habitatele din aria protejata Lunca Siretului. Castorul european (Castor fiber), este specie strict protejata, a disparut la inceputul…

- Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, impreuna cu delegația Muzeului Județean Buzau, au fost prezenți la Muzeul Național de Arheologie din Madrid, unde sunt expuse piese din 39 de muzee din Romania. La expoziție au fost duse 12 piese din patrimoniul județului Buzau, dar și Tezaurul…

- Primele familii de castori vor aparea in urmatoarele doua saptamani intr-una dintre cele mai bogate zone din punct de vedere natural ale Romaniei.Programul amplu de reintroducere a acestei specii face parte din planul unei fundatii, care iși propune sa populeze zona cu 90 de castori in urmatorii trei…