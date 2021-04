Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 621,5 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 30 luni, la un randament mediu de 2,31% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, un miliard de lei de la banci prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, Finantele au atras 500 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu maturitate la 114 de luni, la…

- Romania ramane cel mai mare producator de floarea-soarelui din Uniunea Europeana, ocupand primul loc si in 2020, atat in ceea ce priveste productia, cu un total de 2,07 milioane de tone, cat si la suprafata cultivata, cu cele 1,22 milioane de hectare, potrivit datelor provizorii anuntate de Institutul…

- Ne pastram poziția fruntașa atat in ceea ce priveste productia, cu un total de 2,07 milioane de tone, cat si la suprafata cultivata, cu cele l,22 milioane de hectare, potrivit datelor provizorii anuntate de Institutul National de Statistica (INS).Anul trecut, recolta totala de floarea-soarelui s-a redus…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 580 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 63 luni, la un randament mediu de 2,59% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea…

- Luni, 5 aprilie - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 500 milioane lei - Institutul National de statistica publica datele privind cifra de afaceri in comertul cu amanuntul in februarie 2021 Marti, 6 aprilie - Ministerul…

- Luni, 15 martie - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune obligatiuni in suma de 300 milioane lei - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani - ROMAERO S.A. si Institutul National de Cercetare…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, miercuri, 1,2 miliarde de euro de la banci prin doua emisiuni de obligatiuni de stat cu cupon, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, MF a atras 936 de milioane de euro printr-o emisiune de obligatiuni de stat cu cupon,…