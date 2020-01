PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 20 - 26 IANUARIE Principalele evenimente din saptamana 20 - 26 ianuarie: *** Premierul Ludovic Orban va transmite luni Parlamentului scrisoarea privind asumarea raspunderii pe proiectul alegerii primarilor in doua tururi. "PNL a sustinut alegerea primarilor in doua tururi de foarte mult timp. (...) Luni transmitem scrisoarea cu proiectul de lege, urmand ca Birourile permanente, cand se vor intruni, sa faca o planificare a pasilor procedurali: termenul de amendamente, data la care se organizeaza plenul la care Guvernul prezinta proiectul. (...) Dupa ce se citeste proiectul, exista termenul de trei zile pentru depunerea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

