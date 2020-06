Prevederi din statutul magistraţilor, declarate neconstituţionale de CCR In urma deliberarilor, Curtea Constituționala, cu unanimitate de voturi, a decis: 1. A admis exceptia de neconstitutionalitate și a constatat ca soluția legislativa cuprinsa in dispozitiile art.60 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, in redactarea anterioara Legii nr.242/2018, si in art.60 alin.(1) din Legea nr.303/2004, in redactarea ulterioara Legii nr.242/2018, care nu precizeaza conditiile transferarii judecatorilor, precum si dispozițiile art.60 alin.(3) din Legea nr.303/2004, in redactarea ulterioara Legii nr.242/2018, sunt neconstitutionale. … Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Judecatorilor din Romania cere Guvernului si Parlamentului sa gaseasca rapid solutii pentru modificari legislative necesare desfasurarii concursurilor de admitere in magistratura, examenelor de absolvire a Institutului National al Magistraturii si examenelor de capacitate. Magistrații invoca…

- Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu si indemnizatiile pentru limita de varsta a fost adoptata fara nicio documentare sau fundamentare, cercetare sau studiu de impact, ca simpla reactie de „abrogare” a unor prevederi legale pretins a crea „sentimente” negative,…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut decizia Consiliului Superior al Magistraturii prin care judecatorul Cristi Danilet de la Tribunalul Cluj a fost sanctionat disciplinar in anul 2019 pentru un mesaj postat pe Facebook. Instanta suprema a respins contestatia…

- Stelian Ion, deputat USR de Constanța Uniunea Salvati Romania cere Guvernului sa desfiinteze „de urgenta” Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in conditiile in care plenul Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa ia in discutie declansarea concursului pentru sefia SIIJ,…

- Uniunea Salvati Romania cere Guvernului sa desfiinteze "de urgenta" Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in conditiile in care plenul Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa ia in discutie declansarea concursului pentru sefia SIIJ. "In loc sa sustina desfiintarea…

- Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat, joi, o hotarare pentru extinderea cauzelor care se judeca pe durata starii de urgenta. Decizia magistratilor a avut la baza ”solicitarile adresate Consiliului Superior al Magistraturii, vizand extinderea listei cauzelor…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat marti, 31 martie, respingerea propunerii de delegare in functia de consilier al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a lui Cristian Lazar, procuror la Parchetul de pe langa Curtea…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat marti, 31 martie, amanarea analizarii propunerii de delegare in functia de consilier al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a lui Cristian Lazar, procuror la Parchetul de pe langa…