- Preturile petrolului au scazut miercuri cu aproape 3%, pana la cele mai reduse niveluri din mai mult de trei luni, din cauza preocuparilor legate de scaderea cererii in SUA si China, transmite Reuters, informeaza News.ro.Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,14 dolari, sau cu 2,6%,…

- Preturile petrolului au scazut marti cu peste 3%, pana la cel mai redus nivel de la sfarsitul lunii iulie, deoarece au aparut ingrijorari legate de cerere din cauza datelor mixte din China si a reducerii entuziasmului investitorilor fata de posibile reduceri ale dobanzilor, transmite Reuters.Contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,03 dolari, sau cu 2,4%, la 83,82 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA au scazut cu 2,21 dolari, sau cu 2,7%, la 80,26 dolari pe baril. Ambele benchmark-uri au consemnat pierderi saptamanale de peste…

- Cresterile dobanzilor pentru a combate inflatia pot incetini cresterea economica si pot reduce cererea de petrol. Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 39 de centi, sau cu 0,5%, pana la 84,63 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu…

- Preturile petrolului au scazut joi cu mai mult de 2 dolari pe baril, deoarece temerile legate de un conflict mai larg din Orientul Mijlociu s-au diminuat, in acelasi timp in care cererea din SUA a dat semne de slabire, transmite Reuters, citat de news.ro.Contractele futures pentru titeiul Brent au…

- Preturile petrolului au scazut marti pentru a treia sesiune consecutiva, dupa ce o serie de date economice slabe din Germania, zona euro si Marea Britanie au afectat perspectivele pentru cererea de energie, transmite Reuters, citat de news.ro.Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu…

- Contractele futures la petrolul marca Brent cu livrarea in decembrie la bursa London ICE exchange au scazut sub nivelul de 90 de dolari per baril pentru prima data din 8 septembrie, potrivit datelor tranzacționarii. Prețul petrolului marca Brent a scazut cu 0,73% - pina la 89,75 dolari/baril, apoi a…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au depasit 97 dolari pe baril, urcand ulterior cu 2,55 dolari pana la 96,51 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul (WTI) West Texas Intermediate, din SUA, au urcat cu 3,16 dolari, pana la 93,54 dolari. Ambele benchmarkuri au atins cel mai ridicat…